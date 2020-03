Kurios! Ein Virus legt Corona-Serviceseite lahm

Die Internetseite des Schweizer Bundesamts für Gesundheit ist kaum noch zu erreichen. Offenbar wurde sie von einem Virus befallen.

Virus lähmt Infoseite

Der Internet-Auftritt des Bundesamts für Gesundheit (BAG) ist die zentrale Anlaufstelle für alle Informationen rund um das Coronavirus. Zahlreiche Institutionen verweisen direkt auf die Seiten des BAG, statt selbst spezifische Angaben über Empfehlungen und Maßnahmen zu machen.Wie die Schweizer Landesregierung vor Kurzem meldet, soll die Internetseite des BAG ironischerweise von einem Virus befallen worden und vorübergehend nicht abrufbar sein.Aktuell laden die Seiten dermaßen langsam, dass Browser die Verbindung abbrechen oder das bisher geladene ohne Layout anzuzeigen versuchen.Die Lage in der Schweiz spitzt sich zunehmend zu: Aktuell sind schon 1.125 Personen mit Covid-19 infiziert ( Stand: 13. März, 15 Uhr ). Am Donnerstagmorgen ist die erste Schweizerin am Coronavirus gestorben. Die 74-jährige Frau sei Risikopatientin gewesen, da sie an einer chronischen Krankheit gelitten hatte, heißt es in einer Aussendung.