Kurt Cobains Strickweste für Rekordpreis versteigert

Der legendäre Musiker trug das Kleidungsstück beim ebenso legendären MTV-Unplugged-Konzert im Jahr 1993.

Die eigentlich unscheinbare Strickweste wurde durch den unkonventionellen Auftritt der Band in New York, der für viele Fans als einer der besten zählt, weltberühmt. Bei einer jetzt stattgefundenen Auktion erzielte die ungewaschene, mit einem großen Brandloch versehene Jacke einen unglaublichen Rekordpreis.Ein anonymer Käufer legte dafür umgerechnet 300.000 Euro hin. Laut dem Auktionshaus Julien's wurde noch nie zuvor dermaßen viel für eine Jacke bezahlt. Cobains Fender Mustang Gitarre brachte sogar noch etwas mehr Geld ein. Sie wurde für rund 302.000 Euro verkauft.Im Vergleich dazu lesen sich die Auktionserlöse von Erinnerungsstücken an Elvis Presley geradezu lächerlich. Ein Mercedes-Benz 450 SL Gold Coupe aus dem Jahr 1974 landet für 113.000 Euro unter dem Hammer, ein Harley Davidson Motorrad brachte gar nur 95.000 Euro ein.