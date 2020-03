Kurz: "Bin auch auf viel Widerstand gestoßen"

In einem neuen Statement am Dienstag dankt Bundeskanzler Sebastian Kurz allen Österreicherinnen und Österreichern und ruft sie zum Durchhalten auf. Die Maßnahmen der Regierung seien auch auf viel Widerstand gestoßen.

Sebastian Kurz und die Bundesregierung sind mit ihren massiven Maßnahmen gegen das Coronavirus nicht nur auf Verständnis gestoßen, wie Kurz der APA in einem aktuellen Statement erzählt. Er ruft am Dienstag zum Durchhalten auf."Die Entscheidungen sind anfangs auf viel Widerstand bei Entscheidungsträgern gestoßen, waren nicht leicht, aber sie waren notwendig", so Kurz: "Heute bin ich froh, dass wir als eines der ersten Länder in Europa diese Entscheidungen getroffen haben, und ich bin der Bevölkerung unendlich dankbar, dass sie die Maßnahmen so konsequent und verantwortungsvoll mitträgt. Sie als Österreicherinnen und Österreicher leisten einen beeindruckenden Beitrag und retten damit viele Leben."Kurz dankt in der Stellungnahme auch alle Österreicherinnen und Österreichern und ruft sie in einer ersten Bilanz zum Durchhalten auf.Der Schulbetrieb sei mittlerweile um 95 Prozent heruntergefahren worden, die ÖBB meldet einen Rückgang von 70 Prozent im Bahnverkehr. Auch auf den Straßen ist es ruhig, laut Polizei gibt es nur noch ein Minimum an Verkehr.Kurz dankt gleichzeitig jenen, die in diesen "schweren Tagen unser System aufrechterhalten", bekräftigt aber nochmal: "Bitte halten Sie auch bei der Arbeit zu anderen Menschen Abstand!"Zu denen, die derzeit sehr viel arbeiten, gehört auch die Regierung selbst. Kurz sei sich bewusst, dass noch viele Fragen und Sorgen offen sind. "Alle Ministerinnen und Minister arbeiten auf Hochtouren an der Klärung offener Fragen und werden diese Fragen auch heute sowie die nächsten Tage so umfassend wie möglich für Sie beantworten."Am Schluss appelliert Kurz, weiterhin zuhause zu bleiben: "Bleiben Sie weiter zu Hause und schützen sie vor allem die ältere Generation. Bitte bedenken Sie stets, egal ob beim Einkaufen im Supermarkt oder in anderen Stresssituationen: wir sind ein Team, das Team Österreich. Stehen wir alle zusammen!"