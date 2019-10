Kurz: Weitere Sondierungen ab Mittwoch

Neue Details zu den weiteren Sondierungsgesprächen: Ab Mittwoch will ÖVP-Chef Sebastian Kurz wieder mit den anderen Parteien sprechen.

Die ÖVP will weiterhin mit allen Parteien sprechen, verrät sie. Jetzt stehen Gespräche "in größerer Runde an", so Parteichef Sebastian Kurz.Die nächste Runde der Sondierungen soll ihm zufolge am kommenden Mittwoch starten. Eine konkrete Reihenfolge verriet er am Donnerstagvormittag noch nicht. Interessant: Auch mit Norbert Hofer (FPÖ) halte er weiterhin Kontakt.Und das, obwohl die FPÖ am Donnerstag bekanntgab, vorerst nicht für weitere Sondierungsgespräche mit der ÖVP zur Verfügung zu stehen.Grundsätzlich hätten alle Parteien - bis auf die FPÖ - in den ersten Gesprächen ihren "grundsätzlichen Willen zu regieren" deponiert, meinte Kurz.Neben der künftigen Regierung sprach Kurz mit allen Parteichefs auch über Möglichkeiten, im Nationalrat zusammenzuarbeiten. Auch deshalb wolle er weiterhin auch mit der FPÖ Kontakt halten - es ginge ja auch um eine eventuelle parlamentarische Zusammenarbeit.Auch auf die Frage, wer im Verhandlungsteam der ÖVP sitzen wird, ging Kurz schon ein bisschen konkreter ein: Er orientiere sich da an den letzten Verhandlungen 2017, sagte er.Neben Kurz selbst waren damals Elisabeth Köstinger, Stefan Steiner und Gernot Blümel mit von der Partie.