Kurzurlaub in der Wachau & Kabarettkarten zu gewinnen

"Heute.at" verlost zwei Übernachtungen für Zwei im Stierschneider's Weinhotel Wachau & 2 VIP-Kabarettkarten für Heilbutt&Rosen am 6. Dezember!

~ 2 Übernachtungen für 2 von 06. bis 08. Dezember 2019 in Stierschneider's Weinhotel Wachau~ Zwei Karten der Kategorie "Smaragd" für Heilbutt&Rosen am 06. Dezember 2019, Wachau Bühne in Stierschneider's Bühnenwirtshaus~ Karten der Kategorie "Smaragd®"-VIP beinhaltet:- Zutritt zur Smaragd®-Lounge mit eigener Bar inkl. Aperitif & Snacks vor der Vorstellung- Sitzplatz der Kategorie "Smaragd®" auf der Smaragd®-Tribünemit direktem Zugang zur Smaragd®-Tribüne~ Getränke & "Flying-Fingerfood" in der Pause- Getränke & Desserts nach der VorstellungFreitag, 06. Dezember 2019, ab 20:15 UhrHeilbutt&RosenWeihnachten aus der DuscheDie Wachau Bühne gastiert wieder in STIERSCHNEIDER'S Bühnenwirtshaus in Spitz an der Donau und startet mit hochkarätigem Kulturprogramm in den Herbst 2019.Sie können Weihnachtslieder aus der Dose schon längst nicht mehr hören? Ihnen hängt die x-te Kaufhausberieselung durch "Leise rieselt der Schnee" schon beim Hals heraus? Sie suchen krampfhaft nach einem tauglichen Mittel, um endlich inWeihnachtsstimmung zu kommen? Ihnen kann geholfen werden mit "Weihnachten aus der Dusche" von und mit Heilbutt&Rosen.Mastermind Helmuth Vavra und seine kongeniale Bühnenpartnerin Theresia Haiger setzen nach "Lieder aus der Dusche 1 + 2" ihren musikalischen Ego-Trip ganz im Zeichen von Weihnachten fort.Weitere Infos: