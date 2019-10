Kylies Ex äußert sich zu Fremdgeh-Gerüchten

Mehreren Medienberichten zufolge soll Travis Scott die Selfmade-Milliardärin Kylie Jenner mit einem Insta-Model betrogen haben.

Kylie Jenner und Travis Scott haben eine Beziehungspause eingelegt. Über die Gründe wurde bis jetzt nur spekuliert. Ersten Medienberichten zufolge hieß es, Kylie habe wieder was mit ihrem Ex-Freund Tyga am Laufen. Doch diese Vorwürfe wurden schon bald von der Selfmade-Milliardärin dementiert. "Keines der Gerüchte ist wahr", hieß es in einem Twitter-Beitrag.Wenige Tage hieß es dann, dass Travis seiner Partnerin fremdgegangen sei. Angeblich soll er Kylie mit einem Insta-Model namens Yungsweeto betrogen haben. Der Rapper selbst äußerte sich nun per Insta-Story dazu."Es ist sehr verletzend, wenn diese falschen Dinge schon wieder über dich behauptet werden. Diese Fremdgehgerüchte sind einfach nicht wahr. Ich konzentriere mich aufs Leben, auf die Musik und auf die Familie in dem Moment, das ist echt."