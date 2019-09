Notfall: Kylie Jenner ins Spital eingeliefert

Mit schweren Grippe-Symptomen musste sich Kylie Jenner in medizinische Pflege begeben. Woran sie genau leidet, ist bislang noch unklar.

Bereits seit einigen Tagen gehe es Kylie Jenner sehr schlecht, berichtet " TMZ ". Sie soll mit heftigen, grippeähnlichen Symptomen kämpfen. Diese seien so schlimm geworden, dass sie sich diese Woche notfallmäßig ins Krankenhaus einweisen ließ.Eigentlich hätte die 22-Jährige am Sonntagabend zusammen mit ihren Schwestern Kim Kardashian West und Kendall Jenner die Emmys moderieren sollen, sie war aber bereits so krank, dass sie zu Hause bleiben musste.Kylies Mutter Kris Jenner hat es bisher noch nicht geschafft, ihre Tochter im Krankenhaus zu besuchen, da sie sich augenblicklich im Ausland befindet. Allerdings soll Caitlyn Jenner bereits vorbeigeschaut haben.Bislang ist es noch ungewiss, woran Kylie genau erkrankt ist. Laut Personen, die ihr nahe stehen, erhalte sie aber die bestmögliche medizinische Pflege.