Zieht sich Kylie Jenner bald für den 'Playboy' aus?

Die 22-Jährige hat diese Möglichkeit auf ihrem Instagram-Account verkündet. Ihre Fans sind aus dem Häuschen.

Ein eigentlich ganz harmloses Bild zeigt Kylie Jenner, die sich nackt unter einem Baum stehend an ihre Freund Travis Scott schmiegt. Dazu schreibt Kylie: "When Houston auf Los Angeles trifft", weil das die beiden Herkunftsorte von ihr und Travis sind. So weit, so unspektakulär.Wäre da nicht die Verlinkung zum offiziellen Instagram-Account von Playboy sowie der Hashtag #comingsoon. Kann natürlich nur heißen, dass sich die junge Milliardärin für das Männermagazin ausgezogen hat.Finanzielle Hintergründe sind im Fall von Kylie Jenner wohl eher nicht zu vermuten. Sie wird vermutlich in dieser prestigeträchtigen Sache ihrer Schwester Kim nacheifern wolle, die ihr Playboy-Cover bereits im Jahr 2007 für sich verbuchen konnte.