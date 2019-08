Kylie Jenner urlaubt mit Hochzeitskleid im Gepäck

Veralbert Kim Kradashians Schwester nur die Paparazzi, oder will sie in Italien heiraten?

Am 10. August wird Kylie Jenner 22 Jahre alt. Gefeiert wird in Italien, genauer gesagt auf der 250 Millionen Dollar teuren Superyacht "Tranquility". Unter dem Namen "Equanimity" war das 91 Meter lange Prunkstück 2018 in einen handfesten Finanzskandal verwickelt, nun dürfte an Bord wieder alles koscher und bereit für eine rauschende Jenner/Kardashian-Feier sein.Im Vorfeld der Party sorgt aber nicht das Gefährt für Schlagzeilen, sondern die Garderobe, die Kylie mit nach Europa nimmt. Am Flughafen von Van Nuys stieg sie mit Tochter Stormi und Freund Travis Scott in einen Privatjet, in dem ein Gepäckträger ein Hochzeitskleid und einen Anzug verstaute.Haben Kylie und Travis etwa vor, in Italien zu heiraten? Die Chancen dafür stehen schlecht. Das Geburtstagskind war sich der Anwesenheit von Paparazzi beim Take-off mit Sicherheit bewusst. Bei den verdächtigen Kleidungsstücken handelt es sich vermutlich nur um einen Scherz, der an die Klatschpresse gerichtet ist.(lfd)