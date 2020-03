Kylie Jenner verteidigt ihre "komischen" Zehen

Auf Insta machen sich die Leute über die Füße von Kylie Jenner und Kendall Jenner lustig. Nun erklärt Kylie, wieso ihre Zehen merkwürdig aussehen – und gibt ihnen Namen.

Kylie (22) und Kendall Jenner (24) scheinen gerade Strandferien machen – und verzichteten dabei natürlich nicht auf ein gemeinsames Fotoshooting.Als Kylie die neuen Fotos von sich und ihrer Model-Schwester auf ihrem Instagram-Account postete, erhielten die Zehen der Reality-Stars jedoch unerwartet viel Aufmerksamkeit.So fragten sich die Follower der Beauty-Unternehmerin, wieso deren mittlerer Zeh viel kürzer ist als alle anderen, und amüsierten sich darüber, dass die Zehen von Kendall wiederum so aussehen wie Finger.Kylie hat daraufhin in ihrer Insta-Story sogar ein Statement dazu abgegeben: "Ich habe mir den mittleren Zeh in der Schule gebrochen und musste ihn danach einfach so heilen lassen, wie er wollte." Sie stellte zudem klar: "Ich habe verdammt herzige Zehen!"Nach der ganzen Aufregung um ihre Füsse fand Kylie nun sogar: "Meine Zehen sind so berühmt, wir sollten ihnen Namen geben." In ihrer Insta-Story folgte wenig später ein Bild ihrer frisch getauften Zehen.Alle Namen beginnen mit dem Buchstaben "T" und die großen Zehen haben Jungen-Namen. Von links nach rechts: Tess, Teague, Tia, Trix, Toby, Tony, Tahnee, Tasha, Talia, Tina.