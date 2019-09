Country-Star (30) stirbt bei Autounfall

Die Country-Sängerin Kylie Rae Harris kam am Mittwoch bei einem Autounfall ums Leben. Die junge Mutter wurde nur 30 Jahre alt.

Tiefe Trauer um Kylie Rae Harris! Die beliebte Country-Sängerin ist am Mittwoch bei einem Autounfall in New Mexico ums Leben gekommen.



"Wir haben derzeit keine weiteren Details und bitten die Privatsphäre ihrer Familie zu akzeptieren", erklärte ihr Management gegenüber "CNN".



US-Medien zufolge, war die Musikerin gerade auf dem Weg zu einem Auftritt, als sich der Unfall ereignete. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.



Kollegen unter Schock



Die Fans sollen laut dem Management nun "Liebe verbreiten" und "inspirierende Musik hören", um an die Country-Sängerin zu gedenken.



Freunde, Kollegen und ihre Fans stehen nach dem Tod von Kylie Rae Harris völlig unter Schock und teilen ihre Trauer in den Sozialen Netzwerken.



Kylie Rae Harris hinterlässt eine Tochter, sie wurde nur 30 Jahre alt. (wil)