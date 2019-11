KZ-Besuch: Schüler singen antisemitische Lieder

Auf der Rückfahrt von einem KZ-Besuch in Buchenwald haben drei 14-jährige Schüler im Bus antisemitische Lieder gesungen. Die Schulleitung reagierte sofort.

Wie die "Hessenschau" berichtet, soll sich der unfassbare Vorfall bereits am 15. Oktober zugetragen haben.Die Schüler der Grünberger Theo-Koch-Schule besuchten an diesem Tag das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar in Thüringen. In dem KZ starben etwa 56.000 Menschen.Nach dem Besuch kam es auf der Rückfahrt mit dem Bus dann zu einem wahren Skandal. Drei Schüler im Alter von 14 Jahren spielten antisemitische Lieder ab.Laut "Hessenschau" spielten sie die Musik mit ihrem Smartphone ab und sangen dann die Lieder mit. Offenbar hatten die Teenager bei dem KZ-Besuch weder etwas gelernt noch verstanden.Doch für die Jugendlichen hat ihr Verhalten nun ernste Konsequenzen. Denn als die Schulleitung davon erfuhr, reagierte sie sofort und erstattete wegen des Verdachts der Volksverhetzung Anzeige!Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall bereits aufgenommen, bisher gibt es aber keine weiteren Erkenntnisse, heißt es weiter.Laut "Bild" war die Theo-Koch-Schule in der Vergangenheit mehrfach wegen ihrer Arbeit gegen Extremismus ausgezeichnet worden.