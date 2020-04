Labore bieten jetzt Corona-Tests für alle

In allen Bundesländern kann nun auf Wunsch ein Corona-Test im Labor durchgeführt werden, zu zahlen ist dieser privat. Möglich sind Tests zu einer akuten Infektion oder zum Nachweis von Antikörpern.

Ab etwa 30 Euro ist man dabei. Wer Gewissheit über seinen Gesundheitszustand haben will, kann sich einen privaten Virus-Test organisieren. Die Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin führt auf der Website www.covid19-labore.at nun alle Einrichtungen in allen Bundesländern auf, die solche Checks anbieten.Möglich sind beide Testarten: die Abfrage einer akuten Infektion und der Nachweis von Antikörpern gegen das Corona-Virus. Die Proben werden per Abstrich oder über das Blut entnommen. Aufgrund der hohen Nachfrage und nicht ausreichender Test-Materialien kommt es zu längeren Wartezeiten. Grundsätzlich sollten die sicheren Ergebnisse aber innerhalb von längstens 48 Stunden vorliegen.