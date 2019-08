Lachanfall: Trump-Gegner wird zum Twitter-Star

Ein US-Bürger wird über Nacht zum Star auf Twitter. Sein Lachanfall über erregte Trump-Fans erheitert das Internet.

Der Lachanfall

"Es war total absurd"

Stadtversammlung in Tucson, im Süden des US-Bundesstaates Arizona. Thema der Sitzung: Soll die Stadt illegale Einwanderer unterstützen? Eine dralle Trump-Unterstützerin mit "Make America Great Again"-Kapperl beginnt plötzlich zu schreien.Sie brüllt nach härteren Einwanderungsgesetzen und filmt sich dabei mit ihrem Smartphone. Sie und ihr Sitznachbar stehen auf und halten Plakate mit rassistischen Sprüchen hoch. Das Publikum buht. Die beiden werden vom Sicherheitspersonal aufgefordert, den Raum zu verlassen. Soweit, so unspektakulär.Doch das Video, das diese Szene zeigt, geht seit gestern aus einem anderen Grund rund um die Welt: In der vorderen Reihe sitzt ein Mann in einem hellgrünen T-Shirt. Und er macht nur eines: Eine halbe Minute lang schüttelt er sich vor Lachen. Der Mann haut sich ab.Auf Twitter stellt sich Alex Kack – im Englischen klingt der Name nicht so schräg – als "just another nobody" vor, also als Durchschnittsbürger. Das Video hat dem 28-Jährigen jetzt zu 20.000 neuen Twitter-Followern verholfen und ihm eigenen Hashtag gebracht: #greenshirtguy . Unter dem Hashtag diskutieren Tausende in den sozialen Medien über seine außergewöhnliche Reaktion auf die Szene.Im Interview mit der US-Tageszeitung Washington Post erklärt Kack den Lachanfall: "Es passierte so plötzlich und es war total absurd. Die kommen in dieses formelle öffentliche Umfeld, nehmen sich die Zeit, um hierher zu reisen, aufzutauchen und rassistische Obszönitäten zu schreien. Zu welchem Zweck?" Die Ideologie dieser Menschen sei zwar offensichtlich gefährlich, aber von Natur aus albern. Für ihn sei es ein moralischer Imperativ, die Rechte von Migranten zu schützen. "Ich denke, das Gelächter hat bei Twitter einen Nerv getroffen", so Kack, „denn es zeigt das, was ein Großteil der Menschen angesichts dieser Ereignisse fühlt."(GP)