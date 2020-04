Lack & Leder: So erotisch müssen GNTM-Girls posen

Viel nackte Haut, erotische Tanz-Moves und sinnliche Blicke: Heidi Klum holt Nicole Scherzinger als Tanz-Trainerin für ihre Meeeedchen.

Panik beim Absturz

Nach dem Nacktshooting vor einer Woche sollten die Mädchen bei GNTM eigentlich abgehärtet sein. Doch diesmal können sie sich nicht hinter Luftballons verstecken.Heidi Klum geht mit den Kandidatinnen in einen von Los Angeles' angesagtesten Tanzclubs. Allerdings nicht zum Feiern, sondern zum Trainieren. Denn plötzlich steht Nicole Scherzinger vor ihnen. Die inzwischen 41-Jährige wurde als Frontfrau der Pussycat Dolls weltberühmt und feiert mit der Truppe gerade ihr Comeback.2005 brachten die Dolls mit ihrem erotischen Song "Don't Cha" jede Tanzfläche zum Kochen. Und genau zu diesem Hit sollen Heidis Möchtegern-Models tanzen. Das Kostüm dazu besteht aus viel schwarzem Lack und Leder, ist kurz, eng und weit ausgeschnitten. Und falls das noch nicht reicht, um die Models zu Salzsäulen erstarren zu lassen, müssen sie darin auch noch sexy tanzen – vor Nicole, die damit zum Star wurde.Kaum ist die sexy Challenge überstanden, rutscht den Meeeedchen wieder das Herz in die Hose. Denn beim Fotoshooting stürzen sie alle ab. In einer Halle müssen sie 5 Meter in die Tiefe springen und im freien Fall für Fotograf Vijat Mohindra posieren. Jedes Mädel hat nur drei Versuche.Vivian (21, München) bringt das Shooting an ihre Grenzen. Beim ersten Sprung schafft sei es nicht, in die Kamera zu schauen. Sie ist viel zu beschäftigt damit, sich am Sicherungsseil festzukrallen. Auch Anastasia (20, Berlin) hat Probleme mit dem freien Fall. Heidi Klum: "Du hast ganz viele Posen gemacht, nur war das alles vor deinem Gesicht. Man kann dein Gesicht nicht sehen, sondern nur deine Ellenbogen."Wer es schafft und wer scheitert, siehst du bei