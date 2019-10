Gaga lässt Robe im Hotel: Ist Auktion Diebstahl?

Auf Sara Corea, Zimmermädchen im Beverly Hilton Hotel wartet viel Geld – oder im schlimmsten Fall Gefängnis.

Im Jänner hielt Lady Gaga strahlend ihren Golden Globe für "A Star is Born" ins Blitzlichtgewitter. Ihren Triumph verdankte sie auch der extra auf ihren Leib geschneiderten Valentino Haute Couture. Puderblaue Seide, eine über drei Meter lange Schleppe und abnehmbare Ärmel, geformt wie Blumen. Die Auktionsseite Nat D Sanders nennt das Fashion-Kunstwerk eine "Verneigung vor Judy Garland".Am Tag nach den Golden Globes zog Gaga aus dem Beverly Hilton aus, ihr Kleid blieb dort. Zimmermädchen Sara Corea fand die Abendrobe und gab sie, ganz wie vorgeschrieben, bei der Lost/Found-Stelle des Hotels ab. Weil keiner das Kleid abholen kam, bekam die Finderin die Robe neun Monate später.Corea will den Seidentraum versteigern. Bis 1. November kann für Gagas Kleid geboten werden . Mindestpreis: 8.000 Euro. Zum Kleid gibt's den Lost/Found-Schein aus dem Hilton und einen handschriftlichen Zettel des Zimmermädchens mit der Geschichte, wie sie zur Robe kam (alle oben in der Fotoshow).Für das Zimmermädchen könnte das Kleid ein böses Nachspiel haben. "TMZ" will nämlich wissen, dass das Kleid Lady Gaga gar nicht gehört. Die Robe soll nämlich im Besitz von Valentino sein. Das Fashion-Haus soll Gaga das Kleid nur geborgt haben. Das italienische Modeunternehmen glaubte wohl, dass ihr Kleid gestohlen wurde.Es könnte also sein, dass das Kleid noch kurz vor der Auktion zurückgezogen wird. Oder bald die Cops bei Sara Corea anklopfen.