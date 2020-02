Neuer Song von Lady Gaga lässt Twitter explodieren

Lady Gaga hat einen neuen Song veröffentlicht und die Fans sind außer sich.

Lady Gaga als wilde Liebes-Amazone

Neues Album geplant

Endlich hat das Warten ein Ende: Popstar Lady Gaga hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit neuer Musik zurückgemeldet. "Stupid Love" heißt der elektro-poppige Power-Song und schon jetzt ist er ein Hit."lch liebe es!!!", schwärmen die Fans auf Twitter. Auch das Musikvideo sorgt für Begeisterung. Darin zu sehen bekommen wir Gaga als wilde Liebes-Amazone, die sich in verschiedene Outfits schmeißt. Als Regisseur fungierte der australische Filmemacher Daniel Askill, der den rund dreiminütigen Clip ausschließlich mit dem iPhone 11 Pro drehte.Angekündigt hatte Gaga den Song bereits am Dienstag. In den sozialen Netzwerken teilte sie ein Plakat mit rosa Kussmund und der Aufschrift "Love". Schon bald will die Pop-Ikone zudem ein neues Album herausbringen. Der genaue Erscheinungstermin steht aber noch nicht fest.Hier die besten Tweets