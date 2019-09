Südtirol: Urlauber finden Babyleiche in Gebüsch

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Bild: imago stock & people (Symbolbild)

Urlauber haben am Montag in Lana bei Meran in Südtirol einen toten Säugling gefunden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus.

In Lana bei Meran in Südtirol wurde am Montag eine Babyleiche gefunden. Urlauber entdeckten den toten Säugling in einem Gebüsch.



Die Staatsanwaltschaft geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Das Baby soll stranguliert worden sein. Eine Autopsie wurde bereits angeordnet.



Nabelschnur nicht abgetrennt



Das Neugeborene wurde im Ortsteil Oberland gefunden. Die Nabelschnur war noch nicht abgetrennt. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.



Laut dem Tagblatt "Dolomiten" war der Kopf des Kindes in ein Tuch gewickelt und am Hals mehrmals verknotet worden.