Land NÖ fördert Kinofilm über "Glaube und Hingabe"

Das Land Niederösterreich gab am Samstag die Förderung der Serie "SOKO Donau" und des Films "Serviam" mit insgesamt 240.000 Euro bekannt.

Wie schon bei den vergangenen Staffeln wird das Land Niederösterreich auch beim 16. Produktionsabschnitt die Kultserie "SOKO Donau" finanziell unterstützen. 90.000 Euro werden ausbezahlt. Den diesbezüglichen Beschluss fasste die Niederösterreichische Landesregierung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner."Der niederösterreichische Donauraum wird in der österreichweit und international beliebten Serie 'SOKO Donau' zum Schauplatz spannender Geschichten und damit in seiner Wahrnehmung weit über die Landesgrenzen hinausgetragen: mit positiven Auswirkungen auf den Tourismus. Die Produktion in Niederösterreich trägt als wirtschaftlicher Faktor Früchte", erklärt Mikl-Leitner. Zwei der 16 neuen Folgen werden in NÖ spielen. Genauer gesagt in Baden und in Laa an der Thaya.Außerdem wird auch eine österreichische Kinofilm-Produktion mit 150.000 Euro unterstützt. Der Spielfilm "Serviam – Ich will dienen" erzählt laut Aussendung des Landes "vom Leben in einem katholischen Mädcheninternat in der Nähe von Wien. Buch und Regie dieses Films über Glaube, Hingabe und die Existenz Gottes stammen von Ruth Mader und Martin Leidenfrost."Wer Ruth Maders bisherige Arbeiten kennt, darf aber davon ausgehen, dass es bei dem Thriller etwas spannender zur Sache gehen wird, als die Beschreibung vermuten lässt. Im Film geht es unter anderem um Mobbing und von den Nonnen ausgehende Gewalt. Das dramatische Drehbuch entstand bereits Mitte der 2000er und wird jetzt in die Tat umgesetzt. Als Drehort dient das Stift Zwettl."Stifte und Klöster in Niederösterreich bieten Filmschaffenden ein reizvolles Ambiente, um ihren Erzählungen ein außergewöhnliches Setting zu verleihen. Für 'Serviam – Ich will dienen' wird Stift Zwettl zu einem Drehort, der dem Film mit seiner berührenden Handlung einen besonderen Rahmen verleiht", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.