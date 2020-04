Land NÖ unterstützt die Musikschulen mit 35 Mio

Musik ist ein gutes Mittel, um Zusammenhalt zu zeigen und Musikschulen für das Kulturland NÖ ein wichtiger Bestandteil des Alltags, sie werden deshalb weiterhin kräftig gefördert.

Musik kann schwere Zeiten etwas erleichtern. Das betonte jetzt auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). "Gerade die aktuelle Situation zeigt, dass diese Förderung auch in schwierigen Zeiten eine wichtige Investition für das Zusammenleben in Niederösterreich ist." Ein Musikinstrument zu beherrschen, will aber gelernt sein. Dafür sind Musikschulen meist die beste Anlaufstelle.Deshalb hat die Landesregierung sich entschieden, Niederösterreichs Musikschulen mit 35 Millionen Euro zu fördern. Das Geld kommt landesweit fast 500 Gemeinden und ihren Musikschulen zugute und ermöglicht so auch weiterhin deren Erhalt. In allen Musikschulen des Landes werden um die 60.000 Schüler unterrichtet."Die Musikschulen sind in den Regionen ein unverzichtbarer Bestandteil des Miteinanders, der Vermittlung, der Fortbildung und des Gemeinschaftslebens", so Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. An Normalbetrieb in den Musikschulen ist noch lange nicht zu denken. Dass man dennoch weiterhin aktiv übt, beweisen aber zahlreiche Gemeinschaftskonzerte, die aktuell etwa digital gespielt werden, direkt aus dem eigenen Fenster oder auch einmal über den Zaun stattfinden, um die Ansteckung an COVID-19 auch hier nicht zu riskieren.