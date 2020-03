Land stellt online Bücher gratis zur Verfügung

Bücherwürmer aufgepasst! Wer es verpasst hat, sich mit Büchern einzudecken, bekommt nun dennoch Zugriff auf jede Menge Lesematerial.

Das Land Niederösterreich versorgt während der Corona-Maßnahmen alle Bücherwürmer mit gratis Lesematerial. "Wer seine Wohnung nicht verlassen muss, der soll das auch nicht tun. Damit das leichter fällt, sorgen wir in dieser Zeit für ein attraktives Leseangebot und stellen die Online-Bibliothek des Landes noe-book.at bis zum Ende dieser Maßnahmen gratis zur Verfügung."Aktuell stehen dort rund 15.000 e-Medien zur Verfügung. Das Sortiment wird in den nächsten Tagen aber noch weiter aufgestockt, um die Zeit zu Hause so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. "Schon jetzt sind Medien aus der Kinder- und Jugendliteratur, der Belletristik, Sach- und Hörbücher oder auch Sprachkurse verfügbar", informiert Schleritzko.Die Anmeldung zu noe-book.at erfolgt normalerweise in den Bibliotheken. "In der aktuellen Situation haben wir das angepasst. Eine Anmeldung ist einfach unter noe-book@treffpunkt-bibliothek.at möglich", so der Landesrat weiter.Interessierte senden eine kurze E-Mail mit ihrem Vor- und Nachnamen, ihrem Geburtsdatum und der Heimatgemeinde. Sobald Sie eine Bestätigungsmail erhalten, sind sie für die Onlinebibliothek freigeschaltet.