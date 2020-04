Landesregierung will mit Gehaltsspende nachziehen

Nachdem die Bundesregierung am Montag bekanntgab, dass alle Mitglieder ein Monatsgehalt spenden, könnte am Dienstag eine derartige Maßnahme auch seitens der nö. Landesregierung folgen.

Am Montag wurde bekannt, dass der Bundeskanzler Sebastian Kurz, alle Minister und alle Staatssekretäre aus Solidarität in der Corona-Krise ein Monatsgehalt spenden. Jeder sucht sich im Rahmen dieser Spende eine Organisation aus – mehr dazu hier Eine ähnliche Maßnahme dürfte auch für Niederösterreich geplant sein. Das deutete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Montagnachmittag recht eindeutig auf Facebook an: "Der Kampf gegen das Corona-Virus verlangt ausnahmslos allen in unserem Land unglaublich viel ab. Und der Weg, wie wir diese Krise bis jetzt gemeinsam bewältigt haben, war geprägt von Vertrauen, Entschlossenheit und Zusammenhalt."Man will deshalb nun offenbar auch dem Beispiel der Bundesregierung folgen und ebenfalls spenden. "In diesem Sinne werde ich in der morgigen Sitzung der niederösterreichischen Landesregierung einen Beitrag der Regierungsmitglieder für das Miteinander in unserem Land vorschlagen", so Mikl-Leitner weiter. Dass sich ein Regierungsmitglied dem Vorschlag widersetzt, scheint eher unwahrscheinlich.