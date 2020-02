Feuer in Wien-Landstraße brach im Müllraum aus

Feuerwehr rückte aus: Dienstagabend ist es zu einer Rauchentwicklung und zu einem Brand in einem Müllraum in der Markhofgasse gekommen.

Fünf Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge und 24 Mann mussten am Dienstag gegen 22.15 Uhr ausrücken. Der Grund dafür war ein Brand in einem Müllraum eines Mehrparteienhauses im dritten Bezirk, nahe der U-Bahn Station "Schlachthausgasse", Ecke Markhofgasse."Unter Atemschutz musste der Brand gelöscht werden", so die Pressestelle der Wiener Berufsfeuerwehr. Es gab keine Verletzten und auch eine Evakuierung war demnach nicht notwendig. Das Feuer war "relativ rasch gelöscht". Ein Leserreporter war im gegenüberliegenden Haus und konnte die Szene beobachten.