Landtag tagt Donnerstag wieder in voller Besetzung

Der NÖ Landtag tagt am Donnerstag in St. Pölten.

"Schritt zur Normalität": Alle 56 Mandatare können teilnehmen, informierte Präsident Karl Wilfing (VP).

Der niederösterreichische Landtag wird am Donnerstag in voller Besetzung tagen. Alle 56 Mandatare können teilnehmen, informierte Präsident Karl Wilfing (ÖVP) am Dienstag. Es sei ein "Schritt hin zur Normalität". Die Sitzung am 16. April war wegen der Covid-19-Maßnahmen mit nur 39 Abgeordneten über die Bühne gegangen.Durch das Aufstellen zusätzlicher Tische auf der Plenarsaalebene müsse es keine neuerliche freiwillige Selbstverkleinerung geben, erläuterte Wilfing. "Jede und jeder Abgeordnete hat einen eigenen Tisch. Damit sind auch die empfohlenen Abstände zur Minimierung des Infektionsrisikos gewährleistet." Auf den beiden Zusehergalerien im Sitzungssaal werden am Donnerstag auch wieder Einzelbesucher erlaubt sein, teilte der Präsident zudem mit.