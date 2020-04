Landwirtschaftskammer: Präsidium online gewählt

Johannes Schmuckenschlager als Präsident und Andrea Wagner sowie Lorenz Mayr als Vizepräsidenten bilden das neue Führungstrio der Landwirtschaftskammer NÖ.

Johannes Schmuckenschlager als Präsident und Andrea Wagner sowie Lorenz Mayr als Vizepräsidenten bilden das neue Führungstrio der Landwirtschaftskammer Niederösterreich (LK NÖ). Die konstituierende Sitzung der Vollversammlung am Montag wurde wegen des Coronavirus erstmals per Videokonferenz abgehalten. Die Wahl des Präsidiums fand laut einer Aussendung ebenfalls online statt.Schmuckenschlager wurde einstimmig in seiner Funktion bestätigt. "Um die land- und forstwirtschaftliche Produktion abzusichern und die Versorgungssicherheit auch in Zukunft garantieren zu können, muss es erklärtes Staatsziel sein, im Land und autonom zu produzieren und damit die elementaren Grundbedürfnisse sicherzustellen. Das heißt, die Sicherung der Versorgung im Land mit heimischen Lebensmitteln soll in der Bundesverfassung verankert werden", erklärte er."Als Landwirtschaftskammer kämpfen wir dafür, dass die zentralen Lebensgrundlagen der Menschen gewahrt bleiben und es klare Rahmenbedingungen für die Zukunft unserer Bäuerinnen und Bauern gibt", betonte Schmuckenschlager zudem. Wagner und Mayr haben die Nachfolge der bisherigen Vizepräsidenten Theresia Meier und Otto Auer angetreten.