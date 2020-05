Langenloiserin feierte ihren 106. Geburtstag

Ihren beeindruckenden 106. Geburtstag feierte Anna Annessi aus Langenlois heuer im engsten Kreis. Glückwünsche gab es dennoch viele – auch durch das Fenster.

Die Stadtgemeinde Langenlois gratuliert allen Bürgern, die ihren 80er hinter sich haben, jährlich zum Geburtstag. Dabei gibt es ein besonderes Geburtstagskind: Anna Annessi ist seit Donnerstag 106 Jahre alt, zählt damit zu den ältesten Niederösterreichern und ist im Bezirk Krems überhaupt die Älteste.Sie wurde am 7. Mai 1914 geboren, Herausforderungen hat sie in ihrem langen Leben viele gemeistert, darunter zwei Kriege er- und überlebt und drei Kinder in die Welt gesetzt. Ihren Ehemann verlor sie schon vor vielen Jahren."Corona", sagt sie, "setzt mir seelisch arg zu, da ich den Feind nicht sehe!" Doch unterkriegen lässt sie sich vom Virus nicht. Sie möchte noch viel erledigen, vor allem in ihrem Garten, aus dem sie besonders viel Kraft schöpft. "Oben bin ich noch ganz gut beisammen, leider hat mich die Kraft in den Beinen verlassen", sagt Frau Annessi.Zum Geburtstag gabs zuletzt einen Treppenlift. "Damit kann ich doch noch täglich in den Hof und Garten fahren", freut sie sich. Der Garten ist ihr Erholungsparadies, denn Urlaub ist für sie fast ein Fremdwort, den gab es selten, auch kein Auto. "Oder zählt eine Kur in Baden nach einer Hüftoperation dazu? Genau vor 50 Jahren war das", erinnert sie sich.Lichtblicke in der Coronakrise gibt es für sie eher selten. Trotzdem hofft sie, dass der unglaubliche Spuk bald vorbei geht. Denn im nächsten Jahr will sie wieder mit dem Bürgermeister und den Gemeinderäten persönlich feiern. Heuer bekam sie die Glückwünsche nur durchs Fenster.Gernot Ortner, einer der Mandatare dazu: "Auch ich hätte der ältesten Haindorferin gerne persönlich gratuliert, denn ich habe noch nie einen Menschen kennen gelernt, der so viel Wissen bis ins hohe Alter mitnehmen durfte und dabei zufriedene Gelassenheit ausstrahlt."