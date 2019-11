Langfinger in Garderoben des KH Nord

In den Garderoben der Zentral-OPs im Krankenhaus Nord kam es zu mehreren Diebstählen. Das brisante Detail: Nur Angestellte haben zu diesen Zutritt.

Bezahlt der KAV seine Mitarbeiter wirklich so schlecht? In den Garderoben der Zentral-OPs des KH Nord kam es nun zu mehreren Diebstählen. Handys, Geldbörsen und sogar Markenschuhe sollen laut-Infos gestohlen worden sein.Brisant: Die Garderoben sind nur für Angestellte zugänglich, es muss sich also um einen internen Langfinger handeln. Der KAV bestätigt die Diebstähle. Aber: Die Garderobenkästchen seien "nicht für Wertgegenstände, sondern für Bereichskleidung gedacht", heißt es. Jeder Mitarbeiter hätte in der Zentralgarderobe und im Dienstzimmer einen persönlichen, versperrbaren Spind.