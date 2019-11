Längste Brettljause der Welt in Wien zubereitet

In Wien wurde am Montag die längste Brettljause der Welt aufgetischt. Mit einer Länge von 250 Metern wurde die alte Bestmarke um 28 Meter überboten.

Unmengen an Zutaten notwendig

Kurioser Weltrekord in Wien! In der Hofburg wurde am Montag die weltweit längste Brettljause der Welt zubereitet. Die deftige Mahlzeit erreichte eine Länge von 250 Metern. Verantwortlich für den Rekordversuch war das Team des Tourismusregionalverbandes Süd- & Weststeiermark.Der Obmann des Vereins der Steirer in Wien, Andreas Zakosteisky, der Wien auf Grund der mehr als 100.000 aus der Steiermark stammende Bewohner als zweitgrößte steirische Stadt bezeichnet, zeigte sich über den erfolgreichen Weltrekordversuch erfreut.Insgesamt wirkten 30 Betriebe am Weltrekordversuch mit. Für die weltlängste Brettljause wurden jeweils 33 Kilogramm Geselchtes, Speck, Würstel und Käse, 44 Kilogramm Bauchfleisch und Bauernschinken, 22 Kilo Verhackertes, elf Kilo Kren sowie 1.100 Pfefferoni und Cocktailparadeiser verwendet.Für die Besucher standen zudem 200 Flaschen Wein, frischen Junker, ausgewählte Weißweine aus der Steiermark sowie 60 Liter Fruchtsäfte und Mineralwasser zur Verfügung.