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Temptation-Larissa überschreitet Josuas Grenze
Temptation-Larissa überschreitet Josuas Grenze
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Treuetest im TV

Larissa tanzt im Mini-Bikini – Freund platzt der Kragen

Bei der RTL-Show sorgt Larissa für Streit: Sie trägt genau den Mikro-Bikini, den Freund Josua ihr ausdrücklich verboten hatte.
Von Heute Entertainment
20.10.2026, 20:39
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Dicke Luft bei "Temptation Island VIP": Larissa Juraschek (25) hat sich bewusst über die Grenzen ihres Freundes hinweggesetzt. Bei einer Bootsparty zeigte sie sich ausgerechnet in jenem Mikro-Bikini, den Partner Josua Günther (30) auf keinen Fall sehen wollte.

Der 30-Jährige hatte seiner Freundin vor der Show klar gesagt: Alles darf mit - nur nicht dieses eine Stück. Seinen Koffer kontrollierte er nicht, er vertraute auf ihre Zusage.

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Doch wie Promiflash berichtet, hatte Larissa andere Pläne. Sie wolle die festgefahrenen Regeln ihrer Beziehung endlich aufbrechen: "Einerseits natürlich fühle ich mich irgendwo schlecht, weil ich weiß, es wird Josua nicht gefallen."

Josua muss live zusehen

Besonders bitter für den Realitystar: Er konnte das Geschehen live mitverfolgen. Vor laufenden Kameras tanzte seine Freundin vor anderen Männern. "Sie hat den Bikini angezogen und shaket da mit ihrem Ass vor anderen Leuten, die alle auf sie geiern", ärgerte sich Josua.

Mitstreiterin Cheyenne fasste die Situation zusammen: "Das heißt, sie hat dich sogar angelogen." Der Bikini war die einzige feste Grenze, die Larissa bislang akzeptiert hatte.

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Beziehungskrise im TV

Josua ist in der Beziehung der dominante Part und schränkt seine Partnerin vor allem bei der Kleiderwahl ein - zu sexy soll es für andere Männer nicht sein. Doch Larissa sieht das anders: Sie habe sich dem Wunsch bewusst widersetzt, weil sich sonst nichts ändere.

Der Fitnessfreak kann das nicht nachvollziehen: "Wir bauen uns gerade ein gemeinsames Leben auf. Ich verstehe nicht, warum sie das aufs Spiel setzt." Neue Folgen der Verführungsshow laufen seit 12. Oktober immer montags bei RTL+.

red, 20.10.2026, 20:39
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