Laserjagd auf lästige Blutsauger

Gelsenstecker sind giftig, Ultraschall wirkt nicht. Jetzt will ein Start-up die ultimative Waffe gegen die Blutsauger entwickeln – nämlich eine Kombi aus Ortungsgerät und Laserpointer.

Laser ortet Gelsen

Erst jüngst hat Öko-Test enthüllt: Gelsenstecker enthalten bedenkliche Gifte. Kinder und Asthmatiker sollten ihnen erst gar nicht ausgesetzt werden.Ungefährliche Ultraschallpiepser gelten hingegen als nutzlos, Hochspannungslichtfallen als Quälerei. Das israelische Start-up Bzigo arbeitet nun an einer Lösung – nämlich einer handygroßen Box, die Videobilder auswertet und so Mücken entdecken kann.Einmal gefunden, zeigt ein schwacher Laser ihre Position an und funkt, falls gewollt, eine Info aufs Smartphone. Killen muss man die Blutsauger aber noch selbst. Allerdings wird bereits erforscht, inwieweit auch das per Laser bewerkstelligt werden könnte.Erste Geräte sollen 2021 für 170 Dollar zu haben sein, eine unverbindliche Reservierung ist bereits möglich – www.bzigo.com (red)