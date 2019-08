Vor 12 ' LASK hat schon Dressen für die Champions League

Noch ist der LASK zwei Spiele von der Champions League entfernt. Doch die Dressen für die Fußball-Königsklasse haben die Linzer schon.

Es ist eine absolute Premiere. Denn noch nie in der Vereinsgeschichte hatte der LASK eine komplettes Set an Champions-League-Trikots. Gut, das liegt auch daran, dass man bisher noch nicht einmal an die Champions League denken konnte.



Doch nun stehen die Linzer vor der Chance, in die Fußball-Königsklasse zu kommen. Nur noch die beiden Duelle gegen Club Brügge aus Belgien – am Dienstag in Linz und am Mittwoch kommende Woche später in Brügge – stehen dem Traum der Fans und des Vereins im Weg.



In Sachen Dressen sind die Linzer aber schon bereit. Am Sonntag präsentierte der Verein ganz neue Champions-League-Trikots.



Und so sehen sie aus







Das Heimtrikot der Athletiker wird von der Vereinsfarbe Weiß dominiert. Als zweites Farbelement werden dezent gehaltene schwarze Streifen zur Geltung gebracht.



Für das Auswärtstrikot wurde diese Kombination der Vereinsfarben umgedreht. Umspielt von dezenten weißen Streifen dominiert hier vice versa die Farbe Schwarz. Das Alternativtrikot trägt die Farbe Rosa, welche analog zum Heimtrikot von schwarzen Streifen vervollständigt wird.



Die beiden Tormanntrikots sind in Türkis bzw. Magenta gehalten. Bereits am kommenden Dienstag (21 Uhr) wird die Ismaël-Elf im Heimspiel gegen Club Brügge in den neuen Jerseys nach den Sternen greifen.



Sehr günstiger Preis







Übrigens: Kaufen (ab Montag) kann man nur das schwarze bzw. das rosa Trikot. Mit 49 Euro für Erwachsenen- und 39 Euro für Kindertrikots.



(gs)