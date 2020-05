LASK hilft jetzt Kindern auf der Insel Lesbos

Abseits der Corona-Pandemie unterstützt Bundesliga-Spitzenreiter LASK eine Spendenaktion, hilft unbegleiteten Kindern auf der Insel Lesbos.

Spenden für Kleidung, Lebensmittel und Wasser

Sämtliche Schlagzeilen drehen sich in den letzten Wochen und Monaten um die Corona-Pandemie.Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat sich indes die humanitäre Krise rund um die Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos zugespitzt.Trotz der COVID-19-bedingten Verbringung vieler Menschen auf das griechische Festland sind die Lager weiterhin völlig überfüllt. Schon vor dem Ausbruch der Krise lebten auf der Insel viele unbegleitete Kinder und Jugendliche unter besonders prekären Bedingungen.Die Kinder müssen in notdürftig aus Plastikplanen errichteten Behausungen leben. Schlamm, unzureichende Sanitäranlagen und mangelnde Hygiene gehören zum Alltag.Aufgrund dieser alarmierenden Umstände will nun Bundesliga-Spitzenreiter LASK helfen. Rund um Projektkoordinator Otto Hirsch hat sich nun die Initiative „LASK & Friends" formiert.Mit Hilfe seiner Sponsoren unterstützt der Klub eine Spendenaktion der Katastrophenhilfe der Diakonie, die es sich zum Ziel gesetzt hat, unbegleiteten Kindern und Jugendlichen zu helfen. Die Spenden werden dabei unter anderem in Lebensmittel, Kleidung und trinkbares Wasser investiert.„Die Bilder von Kindern, die auf Lesbos unter prekären, menschenunwürdigen Bedingungen hausen, können uns nicht kaltlassen. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und mit vereinten Kräften nach Auswegen aus diesem Elend zu suchen", so Hirsch.Auch Sie können die Aktion unter der Bankverbindung: IBAN AT85 2011 1287 1196 6333 mit dem Kennwort "Nothilfe Lesbos" unterstützen.