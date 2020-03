Corona: LASK stellt Trainingsbetrieb ein

Wegen Corona wird nicht nur das EL-Achtelfinalspiel bei ManU verschoben, der LASK stellt den Trainingsbetrieb ein. Und auch die Geschäftsstelle ist geschlossen.

0:5 verlor der LASK am Donnerstag auf der Linzer Gugl in einem Geisterspiel vor leeren Rängen gegen Manchester United. Kommenden Donnerstag, 19. März, hätte das Rückspiel im Old Trafford stattfinden sollen.Wegen Corona wird das Achtelfinal-Spiel in der Europa League aber verschoben, wie der LASK heute mitteilte."Angesichts der Entwicklungen rund um das grassierende Coronavirus hat sich die UEFA fur die Verschiebung sämtlicher für kommende Woche geplanter Begegnungen – darunter das Europa-League-Achtelfinal-Ruckspiel zwischen Manchester United und dem LASK – entschieden." Am 17. Marz werde die weitere Vorgangsweise im europäischen Klubfußball besprochen.Weiters informierte der LASK darüber, dass er "die Geschäftsstelle aufgrund der einschlägigen Empfehlungen ab Montag, 16. Marz, bis auf Weiteres schließen wird. Die jeweiligen Agenden werden im Homeoffice abgearbeitet. Wir bitten um Verständnis, dass sich die Bearbeitungszeit in einigen Fällen verzögern kann."Und: Zudem wird die Mannschaft den Trainingsbetrieb bis Dienstagnachmittag aussetzen. "Nun gilt es für uns runterzukommen und abzuwarten, welche Entscheidungen vonseiten der Bundesregierung getroffen werden. Erst wenn alle Fakten am Tisch sind, können wir über das weitere Vorgehen entscheiden", sagt Cheftrainer Valerien Ismael.Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook