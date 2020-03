30.03.2020 20:06 Lastwagen in Fischamend von Schnellbahn erfasst

Ein Foto von der Unfallstelle. Bild: FF Fischamend

In Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) kam es am Montag zu einem Unfall zwischen S7-Zug und Lkw. Die Beteiligten kamen glimpflich davon.