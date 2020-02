Laura Müller bekommt bei "Let's Dance" ihr Fett weg

Bei der Auftaktsendung von "Let's Dance" rückte das Tanzen in den Hintergrund. Stattdessen hackten alle lieber auf Laura Müller, der Freundin von Michael Wendler, herum.

Obwohl sie nicht einmal gemeinsam bei "Let's Dance" das Tanzbein schwingen, stehen Laura Müller und Michael Wendler im Mittelpunkt der TV-Show auf RTL.Bereits bei der Auftaktsendung am Freitagabend wurde dabei klar: Die diesjährige "Let's Dance"-Staffel wird zur Wendler-Show! Alle Augen waren auf die Freundin des Schlagerstars gerichtet, das Tanzen geriet völlig zur Nebensache.Und so viel sei bereits verraten: Laura stellte sich beim Tanzen mit ihrem Partner Christian Polanc gar nicht mal so schlecht an, bewies Taktgefühl und Haltung. Doch das interessierte an diesem Abend offenbar weder die Kandidaten, noch die Juroren und schon gar nicht die Twitter-Community.Bereits nach ihrer Vorstellung als "Instagram-Star" bekam Laura in den sozialen Medien einiges zu hören. "Vielleicht kennt mich der ein oder andere vom Cover des Playboys. (...) Ich bin die Freundin von Michael Wendler", so die 19-Jährige.Okay... die Vorstellung von Laura war jetzt vielleicht nicht unbedingt ideal, für die Twitter-User aber ein gefundenes Fressen. "War schon gespannt wie sich Laura vorstellt ist ja nicht mehr als Wendlers Freundin und hat sich im Playboy ausgezogen tolle Leistung", so ein Kommentar.Selbst auf dem offiziellen Twitter-Account von "Let's Dance" machte man sich über Laura Müller lustig.In dieser Tonart ging es dann auch im Studio weiter. "Du bist also diese Laura Müller… so so", sagte Moderator Daniel Hartwich (41) zur Freundin des Schlagerstar. Juror Joachim Llambi - für seine schlagkräftigen Sprüche bekannt - teilte ebenfalls aus und sagte:"Frau Müller, ich kenne Sie leider nicht. Aber wenn sie gut tanzen, kriegen Sie gute Punkte. Wenn nicht, dann nicht." Außerdem erklärte Llambi am Anfang, dass es eine kleine Wette gibt.Für jedes "Egal" in der Show müsse die Off-Stimme eine Runde zahlen. "Das wird eine teure Runde", kommentierte eine Userin die Wette.Michael Wendler ließ sich den Auftritt seiner Freundin bei der Tanzshow natürlich nicht entgehen und saß brav im Publikum. Anfangs noch gut gelaunt wurde seine Stimmung im Laufe der Sendung immer schlechter.Vor allem als dann auch noch Oliver Pocher live ins Studio geschaltet wurde, war das Lächeln des Schlagerstars komplett verschwunden. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht fragte der Comedian: "Sitzt der Michael auch im Publikum?"Jochiam Llambi ließ sich die Vorlage natürlich nicht nehmen und schrie "Egal", woraufhin das Publikum komplett in Gelächter ausbrach. Der Wendler konnte über den Schmäh aber nicht wirklich lachen.Nach der ersten Folge von "Let's Dance" steht aber schon fest: Es wird nicht der letzte Witz auf Kosten des Schlagerstars gewesen sein.