Laura Müller ist besorgt, weil sie abgenommen hat

Wendlers Freundin Laura Müller verliert seit ihrer "Let's Dance"-Teilnahme ordentlich Gewicht.

Fast täglich trainiert Michael Wendlers Freundin Laura Müller mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc für "Let's Dance"'. Und dabei purzeln ordentlich die Kilos, wie sie nun in ihrer Instagram-Story verriet.Doch happy ist sie darüber nicht. Im Gegenteil: Die 19-Jährige will gar nicht abnehmen: "Ich verliere zurzeit ordentlich Gewicht und damit das nicht zu krass wird, esse ich jeden Tag wirklich so unendlich viel. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gegessen wie zurzeit - ohne Witz", gesteht das Reality-TV-Sternchen.Laura ist nicht der erste Promi, der durch "Let's Dance" abgenommen hat. Sängerin Maite Kelly nahm 2011 beispielsweise neun Kilo ab.