Mit diesem "Let's Dance"-Profi will Laura tanzen

Wendlers Freundin Laura Müller enthüllte in einem Interview mit welchem Profi sie bei "Let's Dance" am liebsten tanzen möchte.

Am 21. Februar wagt sich Laura Müller bei "Let's Dance" aufs Parkett. Noch steht nicht fest, mit welchem Profi sie tanzen wird. Im offiziellen Podcast der Show verriet sie nun, wen sie sich als Tanzpartner wünscht. "Ich habe es schon so oft gesagt und ich sage es noch einmal: Ich wünsche mir Christian Polanc!""Ich fand ihn immer toll"Dass der 41-Jährige beim Tanzen sehr genau ist, stört sie nicht. "Ich habe schon öfter gehört, dass er streng sein soll und ein Frühaufsteher ist. Ich bin ja Langschläfer. Aber ich gucke 'Let's Dance' seit Jahren und fand ihn immer toll", verrät sie.In Sachen Tanzen hat Laura übrigens schon einige Erfahrungen gesammelt. Sie kann es daher kaum erwarten bei der TV-Show aufzutreten. Schließlich sieht man Laura normalerweise immer an der Seite Ihre Teilnahme an "Let's Dance" ist für sie ein "Riesenschritt".Muss Wendler eifersüchtig sein?Auf die Frage, ob der 47-Jährige eigentlich eifersüchtig sein muss, antwortete sie: "Ich habe nur Augen für Michael. Ich verliebe mich jeden Tag neu in ihn und die Liebe wächst und wächst. Ich kann nicht einschätzen wie Michael reagiert, wenn er mich in den Armen eines anderen Mannes sieht, aber meine Liebe zu ihm ist so stark, dass er sich überhaupt keine Gedanken machen braucht."