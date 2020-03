Wendler-Ex besorgt: Heißt Laura bald Frau Norberg?

Claudia Norberg macht sich große Sorgen, dass Laura Müller bald ihren Nachnamen trägt.

Heißt Laura bald Norberg mit Nachnamen?

Bald darf Michael Wendler seiner Laura Müller endlich einen Heiratsantrag machen. Die Scheidungspapiere von Claudia Norberg und ihrem Ex Michael Wendler sollen nämlich bereits unterzeichnet sein. Laut "Bild" fehlt nur mehr der Stempel von einem Familiengericht.Eine Sache bereitet Claudia aber Kopfzerbrechen: Laura wird nach der Trauung mit dem Schlagersänger möglicherweise Norberg mit Nachnamen heißen. "Den [Nachnamen] hat er zwar in seinen Ausweis eintragen lassen, weil er bundesweit bekannt ist, aber es ist kein gesetzlicher Name", erklärt die 49-Jährige im RTL-Interview. Wendler ist nämlich sein Künstlername. Damals bei seiner Hochzeit mit Claudia nahm er den Geburtsnamen seiner Frau an.Im Interview mit dem TV-Sender äußerte Claudia ihre Bedenken: "Ich hoffe einfach, dass die neue Frau von Michael Erbarmen hat und das moralisch versteht, dass ich nicht erfreut darüber wäre, wenn sie meinen Mädchennamen trägt".