Wendler-Laura will Kinder: "Micha muss nochmal ran"

Die neue Laura-Wendler-Dokusoap blickt hinter die Kulissen, taucht ein in das Leben des Paares und zeigt, wie sich die beiden in Amerika ein neues Liebesnest bauen.

"19 ist doch das perfekte Alter zum Heiraten"

Laura über Wendlers Tochter: "Mische mich nicht in die Erziehung ein"

Sie erzählte ihren Eltern nichts von der Beziehung

Seit über einem Jahr sind sie unzertrennlich und füllen die Schlagzeilen. Denn Schlagerstar Michael Wendler liebt die 19-Jährige: Mit Laura schwebt er auf Wolke sieben! Inzwischen wohnt sie sogar bei ihm in Cape Coral in Florida.Die neue Doku-Soap "Laura & der Wendler - total verliebt in Amerika" enthüllt nun, wie die beiden den Alltag meistern, vor welchen Herausforderungen sie stehen und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. "Ich bin stolz, ihr erster Freund zu sein - und hoffentlich auch ihr letzter", schwärmt Michael in der Sendung. Heiraten und Kinderkriegen möchte er aber erst in 10 bis 15 Jahren.Laura denkt da etwas anders drüber. "19 ist doch das perfekte Alter zum Heiraten", kichert die "Let's Dance"-Kandidatin. Auch für Kinder wäre sie schon bereit: "Da muss der Micha noch mal ran", sagt Laura.Einen ersten Plan haben die beiden aber schon ins Auge gefasst: Sie wollen ihr eigenes Haus bauen – gemeinsam mit Lauras Papa. Denn im jetzigen Eigenheim wird es schon langsam eng. Das Paar lebt nämlich nicht alleine in der Villa in Florida – neben Wendlers Tochter Adeline hat auch Wendlers Ex ihr eigenes Zimmer. Claudia Norberg hat dort nämlich noch immer Wohnrecht – so schreibt es das amerikanische Gesetz vor, erklärt der Schlagersänger.Mit Adeline versteht sich Laura prächtig. Für sie ist die 17-Jährige mehr eine Freundin als eine "Stieftochter". "Ich werde mich nicht in ihre Erziehung einmischen", stellt Laura klar. Mit Norberg dagegen hat Laura ihre Schwierigkeiten. "Eines Tages ist sie tatsächlich unaufgefordert zum Frühstückstisch gekommen, früh morgen. Mögen wir jetzt auch nicht, weil wir sitzen da ja meistens beide in Unterwäsche", schimpft Laura.Dafür läuft's wieder zwischen Wendler und Lauras Eltern super. Das war aber nicht von Anfang an so. Vor allem der große Altersunterschied brachte das Ehepaar ins Grübeln. "Wir habens durch die Medien erfahren. Laura hat ihrem Papa in der Nacht geschrieben. Darin stand: 'Es stimmt. Ich bin mit Michael zusammen.' Dann waren wir erst mal geschockt", so Lauras Eltern in der Dokusoap. Inzwischen verstehen sie sich aber mit Michael prima.Die erste Folge "Laura & der Wendler - total verliebt" ist ab sofort auf TVNow sowie ab 29.2. auf RTL (ab 0.30 Uhr) zu sehen.