Laura macht Ernst: Claudia bei Hochzeit unerwünscht!

Laura Müller hat genug von Claudia Norberg: Nach einem öffentlichen Brief fährt Michael Wendlers Zukünftige die Krallen gegen seine Ex aus.

Post von der Ex

Keine Einladung für Claudia!

Dass sie es nach der letzten Ausgabe der Tanzshow "Let's Dance" nicht in die nächste Runde schaffte, nimmt Laura Müller (19) gelassen. "Dabei sein ist alles", kommentiert die Verlobte von Michael Wendler (47) ihren Rauswurf sportlich. In Hinblick auf ihre bevorstehende Hochzeit mit dem Schlagersänger fällt es ihr aber weitaus schwieriger, ruhig zu bleiben. Vor allem, wenn es um Michaels Exfrau Claudia Norberg (49) geht.In einem Brief, den sie auf Instagram veröffentlichte , bat Claudia das zukünftige Brautpaar, bei ihrer Hochzeit nicht den Namen Norberg anzunehmen. Michael Skowronek, wie der Sänger eigentlich heißt, übernahm den Namen 2009 bei seiner Heirat mit Claudia. Laut ihres öffentlichen Briefes möchte die Wendler-Ex verhindern, dass ihr Mädchenname "an eine nicht 'blutsverwandte' Person übertragen wird". Das sei sie ihrer "Familie schuldig", schreibt sie.Laura ist außer sich und reagiert genervt. "Muss ich auch fragen, welches Brautkleid ich trage? Oder wenn wir ein Kind bekommen, wie es heißt oder ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?" fragt sie schnippisch. Auch Bräutigam Michael ist verärgert: "Natürlich wollen wir uns nicht in unsere Beziehung reinreden und uns von ihr vorschreiben lassen, was wir zu tun haben", erklärt er im Gespräch mit der " Bild "-Zeitung.Claudia, die mit ihrer gemeinsamen Tochter Adeline (18) zur Hochzeitsfeier kommen wollte, erhält von Laura eine beinharte Abfuhr: "Es wird keine Einladung geben!" stellt die Zukünftige klar. Vorerst will das Hochzeitspaar auch nicht verraten, welchen Nachnamen sie nach der Zeremonie tragen werden, die der deutsche TV-Sender RTL übertragen wird