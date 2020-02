"Wer ist das?": Chef-Juror schießt gegen Laura Müller

Steht ein "Murder on the Dancefloor" bevor? Jury-Mitglied Joachim Llambi teilt schon vor Beginn von "Let's Dance" ordentlich gegen eine Kandidatin aus.

Kein leichter Einstand für Laura

Chef-Juror will klare Leistung sehen

Bevor es für Laura Müller (19) auf das "Let's Dance"-Parkett geht, bekommt sie ausgerechnet vom strengsten Jury-Mitglied Joachim Llambi (55) weder Vorschuss-Lorbeeren noch Rosen gestreut."Laura Müller? Kenn ich nicht", antwortet der Profi-Tänzer und Kritiker in einem "Bild"- Interview , als man ihn auf die neue Kandidatin anspricht. Er fügt aber hinzu, dass er sie noch "kennenlernen werde". Immerhin weiß er, dass Laura über eine entsprechende Fanbase auf Social Media verfüge, die auch der Tanz-Sendung zugute kommen könnte. Davon abgesehen glaubt er aber nicht, dass das Neo-Playmate einen leichten Einstand haben wird: "Ich bin nicht überzeugt, dass unser Publikum sie mit offenen Armen empfangen wird."Ungeachtet dessen hält er fest, Laura wie jede andere Kandidatin zu behandeln: Wenn sie eine entsprechende Leistung bringt, erhält sie gute Noten, andernfalls werde sie schnell verschwunden sein. Da hilft es auch nichts, "wenn der Wendler jede Woche in der ersten Reihe sitzt und wild klatscht". Dass auch der Schlagersänger 2016 an der Show teilnahm, hat Llambi keinesfalls vergessen: "Wenn sie so tanzt wie er, ist sie noch schneller weg", pfeffert er in Richtung des Paares.Obwohl die Fans der Sendung irritiert auf Lauras Teilnahme reagiert hätten, möchte Llambi nicht, dass sie "bei uns zerstört wird". Deshalb gibt er ihr noch einen letzten Tipp auf den Weg zum Ballroom: "Ich sage mal so: Bei uns wird getanzt und nicht gesprochen - das ist schon mal gut für sie."