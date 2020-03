Wendler live: "Laura, gut dass du nicht nackt bist"

Der Wendler kündigte "brandheiße Informationen" auf Instagram an. Was dann kam, war nur ungewollt lustig.

"Gut, dass du nicht nackt bist"

Das wichtigste Thema in der Coronakrise: Der Wendler

Michael Wendler verkündete auf Insta, dass er seine große Enthüllung bekannt geben will. Am Mittwoch um 19 Uhr war es auf Insta-Live soweit.Die Fans saßen gespannt vor dem PC oder Handy. Dann kam – gar nichts. Wendler machte Eigenwerbung und redete über Corona. Laura forderte die Zuschauer auf, für sie bei "Let's Dance" anzurufen.Zwischendurch wurde es ungewollt lustig. Als Laura zum ersten Mal ins Bild kam zum Beispiel. Wendler tat überrascht. Laura auch: "Ich wusste gar nicht, dass du schon live bist. Mein Gott, wie ich ausseh." Und strich sich durchs perfekt frisierte Haar. "Laura, gut dass du nicht nackt bist", warf der Wendler zusammenhanglos ein. Sie ignorierte den Satz.Die nächsten 20 Minuten war die Corona-Krise Thema. Erst durfte Tochter Adeline, zugeschaltet aus den USA, erzählen wie es dort zugeht. Fazit: Daheim ist ihr fad. Was sonst so vorgeht, weiß sie nicht so genau.Wendler fand aber schließlich auch zu Corona einen Zugang, der mit ihm zu tun hat. Er schaltete seinen Musikerkollegen Tom dazu und diskutierte die brennendste Frage in der Krise: Wird Wendlers Konzert am 2. Mai stattfinden? Noch hat er es nämlich nicht abgesagt. Tom sieht schwarz, Wendler hofft, das sich das Problem bis dahin in Luft auflöst.Lustiger wurde es erst wieder, als die Technik plötzlich streikte. Laura versuchte zu helfen, der Wendler glaubte, ihre Fingernägel seien daran schuld am Problem, weil sie damit die Knöpfe am Handy nicht trifft. Schließlich nahm er die Sache selbst in die Hand. Sein Fazit: "Das geht ja wirklich nicht."Das sah dann so aus:Ein lahmer Witz, bevor sich der Sänger und seine Freundin verabschiedeten. Aber nach einer halben Stunde war man als Zuschauer schon dafür dankbar.