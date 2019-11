Wendler-Liebe Laura: Ärger wegen Insta-Mini

Auf Instagram wird es ruhig um Laura Müller, Wendlers junge Freundin. Das erste Posting nach zwei Wochen Pause lässt sofort Emotionen überkochen.

Seit Laura Müller (19) mit Schlagersänger Michael Wendler (47) zusammen ist, weiß sie, was "Hate" ist. Egal was sie tut und postet, irgendwer tritt immer einen Shitstorm los.In Deutschland hat sie rund um die Zeit ihrer Matura die Zelte abgebrochen und ist in die USA zu ihrem Wendler gezogen. Statt auf Lehramt zu studieren, wollte sie als Instagrammerin durchstarten.Keine blöde Idee bei inzwischen 218.000 Followern. Doch Laura postet kaum, wie auch schon ihren Fans auffällt. Einzig Werbungen für diverse Produkte erscheinen regelmäßig auf ihrem Channel.Am Donnerstag bewies Laura, dass sie selbst mit braven Werbebildchen noch für kräftig Ärger und Hass im Netz sorgen kann.Ihre Fotos im Rock stoßen nicht bei allen auf Liebe: