Netflix-Star freut sich über "neues Liebesbündel"

Die beiden Schauspieler Laura Prepon und Ben Foster sind diese Woche zum zweiten Mal Eltern geworden.

"Überwältigt von Dankbarkeit" teilt Schauspielerin Laura Prepon (39) auf Instagram ihr neues Babyglück mit ihrer Welt. Das Posting zeigt die frischgebackene Zweifach-Mama mit ihrem "neuen Liebesbündel", dem sie das zarte Händchen küsst.Ob es sich dabei um eine Schwester oder einen Bruder für Prepons Tochter Ella (* 2017) handelt, verrät der Serien-Darstellerin aus dem Netflix-Hit "Orange Is The New Black" nicht. Prepon, die sich 2007 zu ihrer Mitgliedschaft bei Scientology bekannte, ist seit 2018 mit dem Schauspieler Ben Foster (39, "Six Feet Under") verheiratet, der auch der Vater der kleinen Ella ist.