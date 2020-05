Laura sucht Anhänger, den sie von toter Uroma bekam

Laura verlor vorige Woche den Anhänger ihrer Halskette. Dieser hat für sie einen besonderen emotionalen Wert, denn ihre Uroma schenkte ihn ihr am Sterbebett.

Die 17-jährige Laura war vorige Woche mit den Öffis unterwegs. Als sie bei ihrer Freundin zu Hause ankam, bemerkte sie, dass der Anhänger von ihrer Halskette verschwunden war. "Ich weiß nicht genau wo ich ihn verloren habe. Entweder auf dem Weg zur U-Bahnstation Burggasse-Stadthalle oder bei der U6-Station AKH", so die verzweifelte Schülerin gegenüberGleich nachdem ihr der Verlust auffiel, suchte sie die Stationen ab. Parallel dazu ging ihr Bruder den gesamten Weg von der Wohnung bis zur Burggasse ab – von dem Anhänger fehlte allerdings weiterhin jede Spur."Ich weiß es klingt nicht gerade aufregend, doch die Kette mit dem goldenem Herz hat mir meine 94-jährige Uroma an ihrem Sterbebett vor ein paar Monaten in Kroatien geschenkt. Ihr letzter Wunsch war er mir diesen Anhänger zu übergeben", erzählt die Schülerin im-Gespräch.Nun hofft Laura bei der Suche nach dem Herz-Anhänger auf die Hilfe der-Community. Sie wäre sogar bereit einen Finderlohn für das verlorengegangene Erinnerungstück von ihrem eigenen Taschengeld zu bezahlen.