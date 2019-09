Laura und der Wendler planen schon Nachwuchs

Bei einer Instagram-Fragerunde verriet Laura Müller (19), ob und wann sie und ihr Freund sich Kinder wünschen.

Seit knapp einem Jahr ist die 19-Jährige nun schon mit Schlagersänger Michael Wendler (47) liiert. In der Zeit haben die beiden schon so einiges durchgemacht und machen aus ihrer Liebe auch in der Öffentlichkeit keinen Hehl.Auf Instagram hat sich Laura nun den Fragen einiger Fans gestellt und dabei auch vor ganz private Antworten nicht zurückgeschreckt. "Plant ihr beide, Kinder zu bekommen", wollte jemand von der 19-Jährigen wissen."Definitiv ja! In den nächsten Jahre", lautete die noch nicht so ganz konkretisierende Auskunft von Laura. Sie wünscht sich also mit Michael Kinder, will sich damit aber noch Zeit lassen.Der Wendler hat schon eine Tochter aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg. Die ist nur unwesentlich jünger als Laura.