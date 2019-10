Wendler: 'Meine Laura geht nicht in den Dschungel'

Die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler zieht nun doch noch nicht ins Dschungelcamp.

Vor wenigen Tagen hieß es noch, dass die 19-jährige Freundin von Schlagerstar Michael Wendler laut "Bild" ins Dschungelcamp zieht. Doch daraus wurde nun nichts."Die deutsche Presse überschlägt sich derzeit ja wieder einmal mehr als alles andere. NEIN, ich gehe nicht ins Dschungelcamp.", hört man Laura Müller in ihrer Insta-Story sagen. Tatsächlich hatte die Influencerin eine Anfrage von der Produktionsfirma erhalten, doch sie hatte abgesagt.Auch Wendler äußerte sich dazu: "Meine Laura geht nicht in den Dschungel! (...) Ich möchte meine Freundin nicht denselben Anfeindungen aussetzen, wie ich sie 2014 erlebt habe! Was wäre ich für ein Freund, der sie nicht vor so einer Show beschützt!"