"Laura-Effekt": Wendler reißt sein neues Haus ab

Wochenlang schufteten Michael Wendler, Laura und sogar ihr Papa, um ein neues Haus für die Verliebten herzurichten. Am Schluss war alle Arbeit umsonst.

Arbeiter stehlen Elektrogeräte

Fashion-Hoppala bei Laura

"Viel zu klein für Babys"

Wendler redet sich auf "Laura-Effekt" raus

Lauras Mama: "Ist nicht euer Ernst?!?"

Hochzeit noch dieses Jahr

Wendler kaufte seiner blutjungen Laura ein Haus. In den ersten Folgen der Doku-Soap "Laura und Wendler - total verliebt in Amerika" (online auf TVNOW, zeitversetzt auch auf RTL) wurde fleißig gearbeitet. Als dann Lauras Eltern Gabi und Klaus auf Besuch kamen, wurde der Papa, der nur zwei Jahre älter ist als der 47-jährige Michael Wendler, ordentlich eingespannt. Drei Wochen arbeitete der Deutsche durch, damit es seine Tochter in Amerika noch schöner hat.Die Renovierungsarbeiten sind im Staffelfinale der Doku-Soap fast vorbei. Ganz zuletzt tauchen doch noch Probleme mit den Handwerkern auf. "Die sind abgehaun": Der Wendler ist auf 180, weil seine Küchengeräte nicht installiert wurden. Die Hackler haben ihm auch noch die alte Mikrowelle und den alten Kühlschrank gestohlen.Tochter Adeline kennt ihren Papa schon lang genug, um seine Aufregung nicht so ernst zu nehmen. Und Laura? Die reagiert genau richtig, stellt sich ruhig in ein Eck und schaut hübsch aus, ohne den Mund aufzumachen. Ihr aufgebrachtes Schatziiiiii Wendler wird sich schon wieder beruhigen.Lustiges Detail zu Laura: Sie räumt den neuen Kühlschrank aus und trägt dabei - wenig effizient - die ganze Zeit die Jeansjacke überm Arm. Noch lustiger: Vom Kragen des Kleidungsstücks baumelt noch das riesige Preisschild. Ob sie die Jacke noch umtauschen will und trotzdem schon trägt?Wendler und Laura: Ihr erstes Jahr in BildernObwohl Laura bei Wendlers Wutanfall mucksmäuschenstill blieb, motzt sie dafür später. "Micha ist ein Typ Mann, wenn es nicht klappt, wie er es will, wird er auch schnell angespannt."Irgendwann ist das Haus am Wasser dann endlich fertig. Eigentlich müssten Wendler, seine 19-jährige Freundin und Wendlers Tochter Adeline überglücklich sein. Sind sie aber nicht.Zwei Wochen nach dem Einzug ins neue Haus rudern Laura, Wendler und ob sie will oder nicht auch Adi, zurück. Das brandneu hergerichtete Haus soll dem Erdboden gleichgemacht werden. Die ganze Arbeit war umsonst. Laura: "Wir müssen auch ein Nest bauen für unsere Kinder und das Haus ist viel zu klein für Babys." Das hätte ihnen aber auch vor der Renovierung auffallen können.Das Haus ist "nicht das, was wir uns vorstellen", erklärt die frischgebackene Hausherrin. Das ist ein Laura-Effekt, redet sich auch Wendler auf seine Freundin raus. "Ich hätte mir nie vorstellen können, ein zweites Haus zu bauen, mal neu anzufangen. Aber das ist Laura irgendwie. Mit ihr scheint nichts unmöglich."Vorher müssen sie aber noch dem fleißigen Klaus beichten, dass seine Arbeit für Arsch und Friedrich war. "Wir trauen uns gar nicht, das Lauras Papa zu erzählen, nach so viel Arbeit", ziert sich Wendler. Laura meldet sich freiwillig, es den Eltern zu beichten. Doch beim Skype-Telefonat mit ihren Eltern macht Laura einen Rückzieher. "Du musst das sagen", schiebt sie ihrem Schatziii den Schwarzen Peter zu, "war deine Idee". Ist der Plan mit dem Abriss also doch nicht auf Lauras sondern auf Wendlers Mist gewachsen?Wendler mag Lauras Vater, seinen eigenen aber nicht mehr. Das ist der Grund:Lauras Eltern sind nicht begeistert. Dabei nimmt es ihr Vater, der auf der Baustelle wochenlang geschuftet hat, besser auf als Lauras Mama Gabi. "Ist nicht euer Ernst?!?", ist die entsetzt. Wendler und Laura versprechen ihr, dass sie das renovierte Haus noch anschauen dürfen, bevor es weg kommt."Spätestens zur Hochzeit reisen sie wieder in die USA", kündigt der zukünftige Ehemann Wendler an. Das lässt darauf schließen, dass die Hochzeitspläne schon konkret am Laufen sind. "Das ist ja nicht mehr so lange hin", bestätigt der Wendler das. Noch dieses Jahr soll es so weit sein.