i Laura Wontorra IMAGO/Future Image Erstes Kind Laura Wontorra wird Mama – Promis feiern Die Sportmoderatorin und Riccardo Basile erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die deutsche Promi-Welt gratuliert. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 06:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die beliebte deutsche Sportmoderatorin Laura Wontorra (37) und ihr Partner Riccardo Basile (34) werden zum ersten Mal Eltern. Das Paar verkündete die frohe Nachricht am 7. Oktober auf Instagram mit mehreren Fotos.

Auf den Bildern ist Wontorra mit wachsendem Babybäuchlein zu sehen. Ein weiteres Foto zeigt Ultraschallbilder und rosafarbene Babyschühchen. "Halb du. Halb ich", schreibt die Moderatorin dazu.

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Promi-Gratulanten stürmen Instagram

Wie es bei RTL heißt, ließ die deutsche Promilandschaft nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Fernsehen und Sport gratulierten in den Kommentaren. Kein Wunder – schließlich sind beide für ihre Sportmoderation bekannt.

Tennisspielerin Sabine Lisicki schrieb: "Awwwww. Herzlichen Glückwunsch, Liebes!!!!! Freue mich so sehr für Euch". Sportkommentator Wolff Fuss kommentierte: "Fantastico!!! Herzlichen Glückwunsch!" Ex-Fußballprofi Felix Kroos und Giovane Elber schlossen sich den Glückwünschen an.

Auch TV-Kolleginnen freuen sich

Ex-Boxerin Regina Halmich schrieb: "Ich freue mich sehr für euch". Auch Moderatorinnen wie Frauke Ludowig, Nazan Eckes und Mareile Höppner meldeten sich in den Kommentaren zu Wort.

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Die Beziehung von Wontorra und Basile wurde erst vor wenigen Monaten öffentlich. Details zum Geburtstermin behält das Paar vorerst für sich.