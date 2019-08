Laura zeigt dem Wendler ihren Heimatort

Erstmals besuchte das ungleiche Paar Tangermünde, jener Ortschaft, in der Laura aufgewachsen ist.

"Heute zeigt mir Laura ihre Heimatstadt Tangermünde", schrieb der Wendler zu einem touristischen Schnappschuss auf Instagram. "Ich bin total begeistert von dieser wunderschönen Stadt".Das Städtchen, in dem Rund 10.000 Einwohner leben, liegt in Sachsen-Anhalt direkt am Ufer der Elbe. Für den 47-jährigen Sänger ist der Aufenthalt in dem historischen Ort eine willkommene Abwechslung zu den anderen Destinationen.Er und seine 18-jährige Freundin pendeln sonst immer zwischen Forida, New York und Mallorca hin und her. Die beiden können, wie sie im Sommerhaus gezeigt haben, kaum die Finger voneinander lassen. Passenderweise posieren sie in Tangermünde vor dem 3-Sterne-Hotel "Schlafstuben".(baf )